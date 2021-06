1. juulist saab taotleda vähipüügiluba

Keskkonnaameti vee-elustiku spetsialisti Kerli Pettai sõnul pole enamikesse maakondadesse 2021. aastal vähipüügilubadele piirarvu seatud. „Erandid on Pangodi järv Tartumaal ja kogu Saaremaa. Nendesse püügipiirkondadesse loa saamiseks tuleb taotlus esitada 1. juulil kohe pärast kella 9 hommikul, sest soovijaid on palju ning kõigile lube paraku ei jagu,“ ütles Kerli Pettai.

2021. aasta vähipüügilubadest müüakse 98% internetis pilet.ee keskkonnas, ülejäänud 2% Keskkonnaametis. Vähipüügiks on vaja soetada kalastuskaart, mida on kõige mugavam teha veebiaadressil pilet.ee. Esmataotlejal on vaja luua kõigepealt kasutajakonto ning autentida end ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Seejärel saab esitada taotluse.