Mulgimaa Peremäng juhatab tagasi meie juurte juurde

2021. aastal kannab Mulgimaal asuva Abja-Paluoja soome-ugri kultuuripealinna tiitlit. Säärane tunnustus on võimalus ja samaaegselt kohustus juhtida tähelepanu meie

Mulgimaa Peremängu ellukutsuja Jaanika Toome FOTO: Ülle Jukk

hõimurahvaste ajaloole, keelele, kombestikule ja kultuurile. Mis saaks olla parem, kui jutustada eestlaste ja mulkide lugu läbi võimaluse ise ajaloos kaasa lüüa, osaledes Mulgimaa Peremängus?

Vanavanaema Vabadussõjas

Jaanika juured on Mulgimaal, Paistu kihelkonnas. Tema vanavanaema Anna Kukk on Vabadussõja kavaler, kes maskeeris ennast meheks, et saaks osaleda Vabadussõjas ja võitluses Eesti iseseisvuse eest. Ta on üks kahest naisest, kes on saanud Vabadussõja risti.

„Mina ise olen täitsa Viljandi tüdruk,“ jutustab Jaanika. Viimased kaheksa aastat töötab ta Viljandimaa Arenduskeskuses. Elu on ta vahepeal viinud ka teistesse Eestimaa paikadesse, aga kui ettevõtlikul naisel sündisid lapsed, tuli ta tagasi kodukohta. Esimesel töösuvel osales ta Sangastes toimunud üritusel, kus kaartide järgi tuli läbi käia põnevaid paiku. „Kui huvitav oli näha, mida kohalikud teevad!“ meenutab Jaanika suve, millest hakkas idanema idee Mulgimaa Peremängu algatamiseks.

„Teadsin külamaju oma töö kaudu, samuti erinevaid tublisid mittetulundusühinguid. Külamajja tavaliselt ju möödasõitjad ei satu. Tulin suvepuhkuselt tagasi ja mõtlesin, et korraldaks midagi suvel, mis võimaldaks kampa võtta ka mu tollal 6- ja 8-aastased pojad,“ räägib Jaanika kaasahaaravalt oma kuu aasta tagusest hulljulgest mõttest.

Jaanika Toomele meeldib endale Mulgimaa võlu nautida rattaga sõites. FOTO: Ülle Jukk

Tänaseks pakub Jaanika ka ratta- ja bussimatku Mulgimaale. Tal ise valiks alati Mulgimaal kulgemiseks ratta. Just nii, et kui tunned head lõhna ninna tulevat, jääd seisma ja avastad, kuidas ristikhein lõhnab oivaliselt. Samuti on siis aega oma mõtetega olla ja saada vahetu kontakt kohalike mulkidega.

Viis päeva suvel

Nii sündiski 2015. aastal mõte korraldada Mulgimaa Peremäng, mis toimub suvekuudel viiel erineval päeval, sest Mulgimaal on viis ägedat kihelkonda. „Igale ajaloolisele Mulgimaa kihelkonnale on pühendatud oma päev, et just selle kandi elu-oluga põhjalikumalt tuttavaks saada, maitsta kohalikke maitseid ja nuusutada suvepäeva lõhnu,“ tutvustab Jaanika, kelle sõnul oli üheks peremängu käimatõmbavaks argumendiks see, et Mulgimaal on nii palju ägedaid kohti ja inimesi.

PEREMÄNG Sel suvel toimuvad peremängud 26. juunil Halliste kihelkonnas, 3. juulil Tarvastu kihelkonnas, 10. juulil Helme kihelkonnas, 17. juulil Karksi kihelkonnas ja 7. augustil Paistu kihelkonnas.