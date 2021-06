Milline on aga seis hetkel põldudel? "Mitmel põllul on põuastress tekitanud taimedel pöördumatuid kahjustusi. Paljudel teraviljapõldudel lehetäi esinemine ületab tõrjekriteeriumi. Põldhernes on jõudnud õitsemise kasvufaasi. Algas hernemähkuri lendlus. Tali- ja suviteraviljadel esineb jahukaste. Talinisul esineb helelaiksus ja nisu-pruunlaiksus (DTR), vastuvõtlikel sortidel kollane rooste. Põldhernel ja põldoal esineb laikpõletik," kirjutavad ETKI teadurid.