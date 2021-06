Ujumisrõõmu sel aastal harukordselt vara rikkuv sinivetikas suudab õitseda ka jää all

Keskkonnaagentuuri sünoptiku Kairo Kiitsaku sõnul näitavad satelliidiandmed, et sinivetikaid on Läänemeres üsna palju ning neid leidub ka Saaremaa ja Hiiumaa läheduses.

Sinivetikad moodustavad veepinnal õlitaolise kihi. Kui see koht muutub paksuks ja tihedaks, siis sinivetikad surevad ja moodustavad haisva löga.

Mõned sinivetikad toodavad surres mürke, mis on inimestele ja loomadele ohtlikud. Kui vees on sinivetikad, siis ei soovitata seal ujuda, välja arvatud juhul, kui vett mitu korda päevas testitakse.

"Lähiajal jätkub kuumade ilmade tõttu mereveetemperatuuri tõus ning sinivetikatele üha soojenev merevesi meeldib - see soodustab nende teket. Õnneks jäävad suuremad sinivetikate kolooniad meist veidi kaugemale avamerele. Kui aga tuule suuna osas tuleb suurem muutus, siis võivad hakata need rohkem meie vete suunas kanduma. See on vaid aja küsimus," hoiatas Kiitsak esmaspäeval.

Kes on sinivetikad?

Meteoroloog Jüri Kamenik selgitas, et sinivetikad ehk tsüanobakterid on evolutsiooniliselt väga vanad organismid ja neid on maailmas paari tuhande liigi ümber, Eestis on leitud neid ligikaudu 400 liiki. Nad võivad elada peaaegu mistahes keskkonnas, seal hulgas teiste organismide peal ja sees näiteks sümbiondina.

Kõige enam on neid siiski soojades magevetes, nt parasvöötme järvedes, kui pinnakiht on jõudnud suve jooksul piisavalt soojeneda ja samas vesi on toitainerikas. Just seetõttu avastatigi neid sel suvel esmalt just Harku järvest, kus vesi on jõudnud soojeneda 26 °C-ni ja järv on toitainerohke, võrdluseks: Pirital on vesi vaid 17 °C.

Ehkki vetes on tsüanobaktereid alati, vajavad nad massiliseks levimiseks nädalajagu väga sooja ja tuulevaikset ilma, lisaks toitainetest rohkelt lämmastikku ja fosforit.

"Sinivetikatest pole kaugeltki kõik tervisele ohtlikud. Mürgiseid liike on tosinkond, osa neist erinevad perekonnad. Nad on üksikuna olles silmale nähtamatud, aga hulgaliselt koos olles moodustavad kolooniaid ja siis nad on silmale nähtavad," sõnas Kamenik.

Elusana on nende kolooniad rohekad, aga kui surnud, siis sinaka tooniga, sest valgusega lagunevad rohelised pigmendid ruttu, samas kui sinine pigment jääb alles. N"ad on levinud ja edukad seetõttu, et suudavad omastada õhulämmastikku, mida vetikad ja taimed ei suuda. Maismaataimedest suudavad õhulämmastikku omastada liblikõielised, aga sedagi vaid vastavate mügarbakterite abiga," põhjendas ta.

Veeõitseng aga tähendab muutust vee omadustes ja kvaliteedis: vesi muutub mikroorganismide hulgalise paljunemise tõttu häguseks, värv muutub ja vesi paistab ebameeldiv.

Isegi jää all

Kuigi enamasti on veeõitsengud suvisel ajal, on see võimalik isegi jää all, sest mikroorganisme on ka kõige puhtamas vees alati palju ja mõned liigid võivad kiiresti paljuneda jahedaski vees.