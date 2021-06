Juuni lõpp võib tuua kuumale vastukaaluks uskumatu külmalaine

Juuni on muutunud aastakümnetega üha ettearvamatuks, nii et seda, mida toob järgmine nädal, on üha raskem ette näha. Ka kuu lõpu osas on võnkunud erinevad allikad ja mudelid ühest äärmusest teise, jättes mulje, et kõik on täiesti suvaline.

Juhul, kui see külmalaine kuu lõpus tuleb, siis meenutab see pisut 2014. aasta äärmuslikke kraadikõikumisi ja ilmaolusid: kuu algas palavate ilmadega, siis oli hulk päevi äikest täis ja 17. juunil tuli lumi maha! Eks aeg näitab, aga üldiselt paistab, et juuni on muutunud tujukamaks kui aprill.

2014. aasta 17. juunil sadas lund. FOTO: Meelis Meilbaum

Samas eks looduses peab mingi tasakaal valitsema. Ei saa olla kogu aeg väga soe või väga külm. Varasemate aastate kogemus on näidanud, et kui juuni on väga soe, siis jäävad juuli ja august juuni varju. See pole kivisse raiutud reegel, aga nii kipub olema. Isegi kui juuli tuleb keskmisest soojem, ei pruugi soojarekordeid enam tulla.

On ka see variant, et südasuvi saab juuniga läbi ja edaspidi on harju keskmine suvi. Südasuvi tähendab, et ööpäeva keskmine püsib üle 15 °C ja selle järgi algas südasuvi juunikuuga. Vahepeal oli küll paar jahedamat päeva, aga võib öelda, et südasuve see ei katkestanud.

Siinkirjutaja meenutab, et nii halba ilma, nagu nüüd nädala alguses, annab meenutada. Halb on kõik see, mis mõjub ebameeldivalt, mida ei tahaks, mis on tervisele kahjulik või ohtlik endale ja teistele.

Võrdselt halb ilm oli ilmselt 29. aprilli 2017, kui Eestis tabas lumetorm, vähemalt Harjumaal sadas keset päeva paksu lund, tormituul oli puhanguti ligemale 30 m/s ja kell 17 oli õhusooja täpselt 0,0 °C. Samas on selline ekstreemne kuumus meil eksootiline ja seetõttu põnev, sest seda on nii harva.

Juuni paistab tujukusega jätkavat. Agressiivne kuumalaine saab jaanipäevaga läbi, aga mitu päeva järjest võib tulla tugevat äikest, rahet ja purustavaid tormituuli. 2001. aasta juuli keskel oli väga suur tornaadooht, siis seekord paistab, et tornaadosid ei ole oodata, sest pole piisavalt suurt tuulenihet. Sellegi poolest peaks äikese osas olema ettevaatlik.

Sel aastal tornaadoohtu ei peaks olema. FOTO: Villu Lükk

Nädala lõpuks on ilm oluliselt jahedam ja üle 25-kraadist õhutemperatuuri ilmselt oodata ei ole.