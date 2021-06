Rapsi ja rüpsi kasvupind suurenes oluliselt

Kuigi rapsi futuurhind Pariisi Euronext börsil on viimasel ajal langenud ja augusti hind on hetkel ca 480 euro tasemel, siis võrreldes möödunud aastaga on see umbes veerandi võrra kõrgem hind. Mai alguseks tõusis selle aasta augusti futuurhind lausa 555 euroni tonni kohta. Viimase aja hinnalanguse taga nähakse kahte põhjust – soja hinna langust USAs seoses muutunud biokütuste poliitikaga ja Euroopa Liidu saagiprognooside märkimisväärset korrigeerimist üles.