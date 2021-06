Kuidas päästa kasvuhoone põrgukuumuses kasvavaid taimi?

Kui temperatuur kasvuhoones püsib üle 30 kraadi, on karta niru saaki. FOTO: Jüri Tammeleht

Õues on temparatuur varjus üle 30 kraadi, päikese käes veelgi enam. Viisin täna pärastlõunal kella kolme ajal termomeetri oma väikesesse kahelt poolt pärani avatud ustega kasvuhoonesse ja kiiresti keris selle näit 40 kraadini – ilmselgelt on see liiast nii tomatile kui ka kurgile.