Uus raamat: Soome ökoprohvet pidas taimetoitlust ohtlikuks rumaluseks

„Linkola mõtted on hoiatuseks neile, kes ühe suupoolega nõuavad mitmerealisi maanteid ja kultuuripaleesid, teisega aga kiruvad valitsust metsaraiete ja kliimamuutuste pärast. Või neile, kes usuvad, et kohe-kohe leitakse alternatiivne tehnoloogia, mis kliima- ja muud probleemid lahendab. Linkola rääkis juba kuuekümnendatel, et rohetehnoloogiad ei tule kunagi millegi asemele, vaid lisaks. Möödunud poolsajandile vaadates peab tõdema, et nii ongi läinud. Linkola säästuühiskonna programmi ilmumisest saadik (1987) on inimkond põletanud fossiilseid kütuseid rohkem kui kogu oma eelneva ajaloo jooksul,” selgitas Priit-Kalev Parts, kelle eestvõttel on eesti keeles jaanipäeva paiku ilmumas Pentti Linkola esseevalimik „Teisitimõtleja märkmed”.