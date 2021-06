Troopilist kuumust jagub veel vähemalt nädalaks

“Eestisse on jõudnud troopiline kuumus. See tähendab, et sooja on öösiti 15…20 ja päeval 25…32 °C. Juba on muretsetud, kuidas sellist meeletut jaaniaegset kuumust üle elada, sest kõrvetavat kuumust ja lämbet õhku jätkub koguni nädalaks, kui mitte kauemaks. Paistab, et juhtub statistiliselt võimatu: kolmandat korda järjest on juuni kõige soojem suvekuu,” kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik oma iganädalases ilmaloos.