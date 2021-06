Sääsepeletajate test leidis toimivad vahendid

Tänavu kostub ikka ja jälle, et sääsed ei lase õues olla. Tõesti, maal on sääski palju, kohe nii rohkelt, et tekib hirm, et pärast piiranguid nii väga oodatud jaaniöö nende pisikeste pinisejate pärast rikutud saab. Ei saa! Maa Elu pere hoolitses selle eest, et teile välja otsida kõige toimivamad sääsepeletajad.