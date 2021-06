Turismile ja ratsaspordile tuginevat hobusekasvatust veavad entusiastid

Peamiselt turismile ja ratsaspordile tuginevas harus jätkub entusiaste, kelle hulgas on ka Pärnu linna Kõpu küla Maria talu peremees Enn Rand, hobusekasvatajate seltsi juhatuse liige, kes juhib eesti raskeveohobuste haruseltsi.

Esimese trakeeni tõugu hobuse ostis Ranna pere 1995. aastal Heimtali hobusekasvandusest. Raskeveohobuste aeg saabus Virumaalt muretsetud kabjalisega ning eesti hobune lisandus Pärnumaalt selle tõu aretaja Maret Kärdi tallist. Sellel kevadel on talus 15 eesti raskeveo ja tori tõugu hobust. Valminud on sisemaneež ja harjutusväljak, rajatud ratsakeskus, mis on osa Maria talu tegevusest majutus-, toitlustus- ja konverentsiteenuse ning kontsertide korraldamise kõrval.

„Armastus hobuste vastu oli mul ilmselt sisemuses kaua peidus, sest minu vanaisa oli Eesti ratsarügemendi poiss ja talus peeti hobuseid ning tehti nendega tööd, kuni nõukogude võim loomad rekvireeris,” rääkis Enn Rand. „Kui me talu taastamise ajajärgul ostsime esimese hobuse, mõtlesime, millist lisaväärtust see loob. 1996. aastal korraldasime esimese üleriigilise ratsavõistluse, samal ajal peeti siin rahvusvahelist puuskulptuuride sümpoosioni ja vihma kallas nii, et jõgi ajas üle kallaste.”

Võistlejaid mitmest riigist

Kes teeb, see jõuab, ütleb rahvatarkus. Maria talu pererahvas, Enn abikaasa Riina Rannaga on uskumatult töökad ja jõuavad palju. Sel jaanikuul oli nende talu Baltikumi esimese rahvusvahelise ratsaspordifestivali CHI (Concour Hippique Internationale) kuue riigi 200 sportlase võõrustaja. Maailmakarika etapid toimusid kooli- ja takistussõidus, rahvusvaheline võistlus rakendispordis.

Mastaapse võistluse direktori tiitliga Enn Rand on rõõmus, sest piiratud reisimisvõimalustest hoolimata kogunes Pärnumaale palju sportlasi.

Eesti parim koolisõitja, oma võistlusalal Tokyo olümpiamängude kandidaat Dina Ellermann arvab, et selliste võistluste jaoks on Maria talu väga heas asukohas, sest Läti, Leedu ja Poola sportlastele on siia lähedale tulla, kuigi ollakse harjunud, et suuremad võistlused peetakse Põhja-Eestis.

„Esmakordselt on selline rahvusvaheline võistlus Pärnumaal, lausa kahenädalane ratsaspordifestival,” mainis Ellermann, kes võttis siin osa maailmakarika etapist koolisõidus. „Kompleks on suur, siia saab palju sportlasi kokku koguda ning on palju võistlusklasse. Ükski sportlane ei tooks oma hobust siia, kui tingimused poleks täidetud, hobuste heaolu on ikka A ja O, sportlaste võistluspartnerid on hobused ja neid me hoiame väga.”

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi tegevdirektor Krista Sepp oli rahul, et võistlustel olid esindatud ka tori tõugu hobused, meie rahvuskultuuri üks alussambaid.

Võistluste viimase päeva, 13. juuni õhtul toimus takistussõit kõrgusega kuni 145 sentimeetrit, mille grand prix’ võitis Paul Argus hobusel Freedom.

Maria talus jäävad hobuhuviliste kasutusse talu ratsakeskus, peremehe hobiks aga hobuste kasvatamine, aretamine, müük ja kasutamine spordis.