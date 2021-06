Silo on kohe nii palju, et jääb ülegi

Järvamaa Sargvere põllumajandusühistu juht Toomas Uusmaa sõnas, et kevade külmad ilmad on rohukasvule hästi mõjunud. „Esimene siloniide annab lausa 60–70 protsenti kogu silovajadusest. Tõeliselt võimsalt on rohi kasvanud. Ju oli kevadine külm taimekasvule soodne, aga põllumehele tõi jälle muret, sest vana silo on nii palju järel, et nuputa nüüd, kuhu seda uut panna,” selgitas ta. Mehe häälest oli siiski tunda pigem rahulolu. „Siloaugud ei ole meil nii suured, et saab rohtu massiliselt sisse toppida, kuid esimese niitega saame hakkama, selle korjame kõik kenasti siloks,” kinnitas ta. Hea silo tegemisel on tarvis paljude asjadega arvestada, üks tähtsam neist on jõuda silo augus kinni tallata.