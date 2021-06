Armeenlastel on šašlõki valmistamine veres

Tellijale

Peamine, mis eristab tänapäevast ja traditsioonilist šašlõkivalmistamist, on äädikamarinaad. Algselt tehti šašlõkki ikka värskest lihast. Äädikat hakati marinaadis kasutama nõukogude ajal, kui värske liha oli defitsiit ja ebakvaliteetse liha kasutamist tuli varjata. Tarbijad on äädikaga aga nii harjunud, et hoolimata kvaliteetse ja värske liha kättesaadavusest on selle kasutamine marinaadides üldlevinud ja nõutud.

Armeenlased järgivad traditsioone

Rakveres Tallinna tänaval Ararati grillirestorani pidava armeenia taustaga perekond Arutjunjan järgib aga vanu traditsioone. „Kõik, mida kasutame, on värske,” ütles perepea Arut Arutjunjan, kellele on abiks poeg Arman. Restorani valikus on grillitud siga, kana, lammas, veis ja vasikas, kõik valmistatud armeeniapäraselt.