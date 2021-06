Kuidas ohustab aiapidajat karantiinne taimekahjustaja?

Taimekahjustajad võivad olla nii putukad, bakterid, viirused, nematoodid, mikroseened kui ka lestad. On palju taimekahjustajaid, kes ei ole Eestisse ja Euroopasse veel jõudnud, kuid inimtegevuse ja kliimamuutuse tagajärjel on oht, et nad võivad siia levida ja kohalike taimeliikide seas endale toidulaua leida.

Uudsete kahjustajatega ei ole meie kohalikud taimeliigid kohastunud ja tekitatud kahju võib olla suur nii loodusele kui ka põllumajandusele ja metsandusele. Euroopa Liidus on kehtestatud nimekiri nn karantiinsetest taimekahjustajatest, mis siin veel levinud ei ole ning mille puhul on oht, et Euroopasse jõudes võiksid nad siin põhjustada märkimisväärse kahju. Nende levitamine ELi territooriumil on keelatud ning kõik liikmesriigid on kohustatud tegema karantiinsete taimekahjustajate seiret ning neid leides otsekohe tõrjet.

Hävinud on miljonid oliivipuud

Euroopa jaoks on üks ohtlikumaid taimehaiguseid Lõuna-Ameerikast pärit bakter Xylella fastidiosa, mis levib peamiselt oliivi- ja mandlipuudel ning tsitrustel, kuid on võimeline kahjustama üle 500 taimeliigi, sealhulgas paljusid Eestis kasvavaid liike. Xylella fastidiosa võib Euroopa Liidus põhjustada aastast saagikadu kuni 5,5 miljardi euro väärtuses. Lisaks on sel bakteril potentsiaal hävitada enamik vanu oliivipuuistandusi Euroopas.

Lõuna-Itaalias on 2013. aastast, mil bakter jõudis Euroopa Liitu, hävinenud juba miljoneid hektareid oliivipuid. Hoolimata liikmesriikide pingutustest on bakter nüüdseks jõudnud ka Prantsusmaale, Portugali ja Hispaaniasse. Eestis on Xylella fastidiosa seiret tehtud 2016. aastast viinapuu, ploomipuu, tamme, vahtra, paju, sireli jt taimede istikuid tootvates puukoolides ning kordagi ei ole laborianalüüsid bakterit tuvastanud.

Teine karantiinne taimekahjustaja, mis Euroopas ärevust tekitab, on männi-laguuss (Bursaphelenchus xylophilus). Tegemist on Põhja-Ameerikast ja Aasiast pärit nematoodiga, kes elutseb peamiselt männipuudes, levib puidusikkudega, paljuneb kiiresti ja võib hävitada peremeestaime 30–40 päevaga. Ainuüksi Jaapanis, kus kahjustaja on laialt levinud, on hinnanguline männi-laguussi puidukahju umbes miljon kuupmeetrit aastas.

Euroopas leiti ohtlik nematood esimest korda 1999. aastal Portugalist, kust see on nüüdseks levinud ka Hispaaniasse. Portugalis on männi-laguussi tõttu hävinud suur hulk männipuid ja taimekahjustaja levikule pole õnnestunud piiri panna. Männi-laguuss levib puidusikkude kaudu, kelle kehas nematood puult puule levib ning kelle abil ta aina edasi liigub. Ka Eestis on kohalikke puidusikkude liike, kes potentsiaalselt oleksid võimelised seda karantiinset nematoodi levitama, seetõttu on männi-laguussi seiret siin tehtud 2002. aastast.

Mis on Eestile suurim oht?

Mitmed puidukahjustajad võivad uutesse piirkondadesse jõuda puidust pakkematerjaliga, mida rahvusvahelises kaubavahetuses palju kasutatakse. Lisaks eelmainitud männi-laguussile võivad sel viisil Eestisse ja mujale jõuda putukkahjurite vastsed ja valmikud. Aasia sikk (Anoplophora glabripennis) on üks sellistest karantiinsetest taimekahjustajatest, mis puidust pakkematerjaliga Aasiast mitmesse Euroopa riiki on jõudnud. Siiani on suudetud Aasia siku laiem levik Euroopas kontrolli all hoida, kuid tõrjemeetmete rakendamine on pikaajaline ja kulukas.