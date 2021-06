Võrumaa koondas elamuskogemused virtuaalturule

Tellijale

Kylas on virtuaalne turg, kuhu on koondatud elamuskogemused, näiteks metsakümblus, SUP-laua jooga või maaleiva õpituba. Veebiportaali projektijuht Kadri Moppel rääkis, et kui inimene soovib ehedat kogemust nagu maal vanaema juures, siis portaal viibki kokku huvilise ja teenusepakkuja. Kylase mõte ongi see, et ehedad (maa)elamused jõuaksid laiema publikuni.

Idee luua taoline portaal sündis mõni aasta tagasi. Moppel on ühtlasi Võrumaa turismikoordinaator ja ühel kohtumisel ettevõtjatega räägiti, et Võrumaal on palju mikroettevõtteid, kellel pole võimalik oma teenuseid pakkuda välisturistile inglise keeles. Idanes idee teha Visit Võru lehekülje kõrvale omalaadne e-pood, kust saaks osta maakonnale omaseid elamusi.

Kõigepealt koolitus