Küpsetame ideaalse antrekoodi

Argentiinast pärit chimichurri-nimelist kreftist ürdikastet nauditakse seal eelkõige erinevate lihade lisandina. Grillimist ja korralikku liha armastavas riigis on see sageli kasutusel ka marinaadina, samuti on see hinnatud kaste salatite ja sealse hot dog'i ehk choripan'i vahel, kus kahe saia vahel on pandud grillitud chorizo-vorstikesed.

Olulised komponendid on chimichurri's peeneks hakitud petersell või koriander, küüslauk, kvaliteetne oliiviõli, värske või kuivatatud pune ja meelepärane veiniäädikas, kuid lisada võib muidki ürte, samuti sidrunimahla, punast sibulat, tšillit ja paprikat.

Ülejäänud chimichurri tasub panna õhukindlasse anumasse, hoida külmas ja tarvitada umbes nädala jooksul. Seda ürdikastet võib ka sügavkülmutada. Kuigi kannmikserit või köögikombaini kasutades on seda mugavam ja kiirem valmistada, kui käsitsi hakkides. Pea siiski silmas, et sa ei valmista ühtlast püreed, vaid jätad tükilise konsistentsi. Aga parim on see kaste just siis, kui koostisosad on teravaga noaga peeneks hakitud.

Antrekoot, eriti veel laagerdunud variant, on niivõrd mahlane ja maitsev tükk, et ei soovita marinaadi sellele teha, vaid piirduda soola(helveste) ja värskelt jahvatud pipraga. Küpsenud lihale võib peale pigistada sidrunimahla nagu seda näiteks Hispaanias või Itaalias tehakse – nendes riikides serveeritakse antrekoot restoranis alati sidrunisektoriga ning enamasti on lisandiks rosmariiniga ahju- või praekartulid või hoopis friikartulid. Kui aga valmistada chimichurri, piisab sellest, kuna selles on niigi piisavalt hapet.

Antrekoot on lõigatud veise selja turjaosast ning mida jämedam ja raskem tükk, seda varem tasuks see külmkapist välja toatemperatuurile võtta, kuid kindlasti tuleks seda teha vähemalt tunnike enne küpsetamist. See on üks neist hinnalistest lihalõikudest, mille puhul soovitan tungivalt mitte päris läbi küpsetada, sest well-done küpsusaste ei lase sellel lihatükil piisavalt särada. Seest võiks antrekoot jääda roosa, see tähendab, et medium ehk keskmiselt küps oleks maksimum, mis selle liha puhul teha. Seega tuleks lihatükki (kaalub keskmiselt 200 g) kõrgel kuumusel ühelt poolt grillida 3-4 minutit. Kui oled ka teisel poole sama kaua grillinud, siis aseta antrekoot fooliumisse ja lase enne lahtilõikamist u 10 minutit puhata.

Kindlasti tuleks kahvel ja nuga enne söömist antrekoodist eemal hoida – selle lihatüki puhul on korralikud grilltangid eriti olulised, et lihast liigselt mahla välja ei tuleks. Mida vähem küpsemise ajal väntsutatud antrekoot on, seda parem. Seega soovitan seda vaid korra keerata.

Küüslauku ja tšillit doseeri kastmele vastavalt oma maitse-eelistustele. Võid alustada minimaalse kogusega ja soovi korral kumbagi juurde panna.