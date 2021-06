Vikatiga niitmist saab õppida üle Eesti

“Kui vikateid ja vikatiga niitmist seostatakse enamasti maaeluga, siis selleaastane linnade huvi niitmistreeningute vastu näitab, et vikat on teretulnud ka linnakeskkonna kujundajana. Elurikkuse toetamine linnaaedades ja -parkides on vaat et suuremagi tähtsusega, sest just linnade tehiskeskkonnas on häid elupaiku nii taimedele kui ka putukatele vähevõitu. Samas kinnitavad uuringud, et elurikkamad linnad on paremad nii meie vaimsele kui ka füüsilisele tervisele. Kaasaegne looduskaitse tähendabki seda, et igaüks saab ja peab loodust kaitsma, olgu ta maal või linnas,“ rääkis ELF-i niitmistreeningute eestvedaja Mari Kaisel.