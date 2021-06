Erikomisjon arutab kriisilaenude menetlust Maaelu Edendamise Sihtasutuses

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on auditis tuvastatud asjaolud äärmiselt tõsised ja vajavad põhimõttelisi järeldusi. „Audit annab selge pildi, et reeglite kehtestamise ja rakendamise osas valitses sihtasutuses täielik tohuvabohu,“ tõdes Reinsalu.

Arutelu aluseks on Riigikontrolli kontrolliaruanne, millest selgus, et MES on mitmel juhul jaganud COVID-19-kriisist tingitud mõjude leevendamiseks mõeldud laenuraha ettevõtetele, mis ise kriisi mõju ei täheldanud või nägid mõjuna üksnes seda, et pank neile raha ei laena.