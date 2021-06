Sordikaitsesüsteem motiveerib aretama paremaid sorte

Väikses mahus võib kaitsealuseid sorte kasvatada litsentsitasuta

Kui on soov kasutada oma tarbeks kaitsealuse sordi seemet, siis tuleb tasuda oma tarbeks toodetud seemne (OTS) eest õiglast tasu sordi omanikule või esindajale. Seemne tootmine oma tarbeks on Eesti tootjate seas laialt levinud; selleks, et see mehhanism edukalt toimiks, peavad põllumajandustootjad ja sordiaretajad üksteist usaldama ja mõistma.

Siiski on väga oluline teada, et eri taimeliikidel kehtivad kaitsealuse sordi seemnele oma tarbeks tootmisel erinevad reeglid. Euroopas on oma tarbeks tootmise reeglid riigiti küll erinevad, kuid määrav on see, et süsteemist saadakse aru ühtselt ning selle eelised on hästi mõistetavad mõlemale poolele – ühest küljest saavad põllumajandustootjad parema saagikusega sortide kasutamise eest rohkem lisandväärtust, teisalt saavad sordiaretajad sortide aretamise eest õiglast tasu.