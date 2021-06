Põllule pildistama: kaunimad põllud said infotahvlid

„Inimesed kipuvad ikka vilja sisse rukkililli ja moone korjama. Ühelt poolt tekitab see meelehärmi, kui vili maha sõtkutakse, teiselt poolt arvan, et võiks olla sallivam,” naeris põline põllumees Jaanus Põldmaa, Põharo Agro OÜ omanik ja juht.

„Meie Põharo Agroga tegime eelmisel aastal selle triki, et külvasimegi kahele väikesele põllukesele ilusate taimede seemnesegu ja lubasime kõigil korjata ning pildistada,” jutustas Põldmaa. Ta teab, et kõige rohkem käis inimesi pildistamas, kui päevalilled õitsesid.

„Tänavu külvasime Pärnu-Lihula maantee serva samuti mitme lille seemneid üksnes silmailuks ja rahvale korjamiseks. Vilja jaoks on need põllud väikesed, kombain ei mahu õieti peale,” rääkis Põldmaa.

Juulis, kui taimed õitsema hakkavad, panevad nad põllu veerde sildid üles, et rahvas teaks, kus on pildistamine lubatud.

Ka Eestimaa Talupidajate Keskliit on oma sotsiaalmeediakampaanias öelnud, et põlluservas pildistamine on okei. Rõhk on sõnal „põlluservas”.