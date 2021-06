Mõnes paigas ootamatu meesaak, teises tuleb mesilasi juurde toita

Tellijale

Nii tõdes Koeru kandis üle 40 aasta mesinduses tegutsev Lembit Liin, et teist sellist kevadet pole tal olnud, kus juuni algul tuleb mesilasi veel toita. „Kuu aja jooksul pole taru kaal muutunud, sest tänavu kevadel on selline ilmastik, et mesilased ei saa siiani õitest piisavalt õietolmu kätte,” kõneles ta.

Taru kaalu mõõtmiseks on Liinil üks tarudest asetatud nõukogude ajast teada-tuntud tootmiskaalule. Nii on paljudel mesinikel, teab ta, sest kuidas sa teisiti mõõdad mesilate tööd. Ikka kaalu järgi ja kasvõi grammipealt, kui tahtmist on. „Varasematel aastatel on juuni algul tarudel kaalu juures nii viis-kuus kilo, aga tänavu lisandub siiani mõnel päeval pool kilo, kuid hea, kui kaalu peal oleval tarul on nivoo nullis,” näitas ta.