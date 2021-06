Nädala mõte: niidetud Eesti

Nädalavahetusel sõitsin Viljandimaalt Ida-Virumaale. No ikka maru ilus oli see teekond. Avar, kena, sinine taevas, kuldsed rapsipõllud. Seal, kus hektarite kaupa kollendavat põldu, oli näha ka imetlejaid ja pildistajaid. Isegi õhkasin, et see suvine teel olemise tunne on igal aastal uus, kui abikaasa kõrvalt teatas: „Ilus on see niidetud Eestimaa.”