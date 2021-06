Põltsamaa roosiaia perenaine: isegi kõige ilusam töö võib end ammendada

Kas OÜ Eesti Roos on majanduslikult heal järjel?

Senised tegutsemisaastad on seda ju tõestanud. Ettevõte tegutseb juba 28. aastat, roosiaial saab varsti täis veerand sajandit. Ja ilmselgelt ei oleks see ettevõte ilma roosiaiata 28 aastat tegutseda suutnud. Aga eks siin ole oma suur roll missioonilgi, milleta ei oleks meil kollektsioonaeda. Meil on aias ja müüginimekirjas sorte, mis on müügihitid igas roosipoes, aga samuti saab meie juurest haruldasi sorte, mida ostavad kollektsionäärid. Seda ei tehta raha pärast, pigem ikka fanatismist, hobist, isiklikust huvist.

Majanduslikult on hooajalist ettevõtet kindlasti palju keerulisem pidada kui 12 kuud töötavat, aga kui pingutad, on see võimalik, oled ju oma elu peremees ja saad asju muuta. Kui oleks majanduslikult raskustesse jäänud, käivitanuks ilmselgelt mingi lisaharu, võimalusi selleks siin on. Lihtsalt endal pole koos kolme töötajaga jaksu jätkunud. Olen nende aastate jooksul otsinud koostööpartnereid, kellega koos laieneda, areneda uuele tasandile, aga kahjuks pole see õnnestunud. Koos tegemine, vastutuse võtmine ei sobi kõigile, samuti on koostöö aluseks usaldus. Kuigi enne jaanipäeva, kui roosid õide puhkevad, alustame nüüdki taas giidiga ekskursioonide korraldamist, saaks turismisuunda jõulisemalt arendada, aed pakub selleks rohkelt võimalusi. Roosisortide kohta on väga palju huvitavaid lugusid ja legende, mida külastajatele rääkida. Puudu on suvine aiakohvik. Samuti annab siin peale rooside kasvatada palju muud ilusat või kasulikku, kas või seeni. Miks mitte arendada välja päikeseenergiasüsteem. Kõik on võimalik.

Missugused oskused ja teadmised peavad roosiaia pidajal olema, mida need 13 aastat teile õpetasid?

Sain selgeks, et ühelegi probleemile ei saa läheneda suhtumisega, et ma ei saa hakkama, et ma ei ole seda kunagi varem teinud. Ükskord ongi esimene kord ja asjad tuleb ära teha. Olen tohutult õppinud järjepidevust, eesmärgile pühendumist, enese sundimist. Mõnus on keset suve istuda roosiaias ja lihtsalt nautida, väga palju ei ole õnne olnud seda teha. Külastajad kiidavad, et küll teil on ilus töö. Jah, aga medalil on kaks külge. Panen hommikuti kirja, mis päeva jooksul tuleb ära teha, ja alustan varahommikul. Siis jääb vahel õhtuti aega ka nautida ja unistada.

Aga muidugi, palju kasu on olnud minu esimesest TPIst saadud insener-tehnilisest haridusest, vesi ja küte on need, milleta ei ole töö aiandis mõeldav. Samuti hindan väga kõrgelt Luua Metsanduskoolis omandatud maastikuehitaja eriala teadmisi ja oskusi. Igapäevase töö käigus on tulnud juurde õppida agronoomiat, mullateadust, mis tollal tundus kuiv, igav ja tarbetu. Mullateaduse kohta ütles üks hea tuttav väga tabavalt, et see on ainuke päris teadus. Inimene õpib ikka oma vigadest ja neidki olen siin teinud palju – kõik on tulnud endal kinni maksta. Nüüd ehk tõesti on juba veidi lihtsam, väga puusse enam ei pane.

Kindlasti olen uuele omanikule nõu ja jõuga abiks, muidugi kui ta seda soovib.

Aga ikkagi, miks otsustasite Põltsamaa roosiaia müüa?

Näen, et on vaja energilisi ja uute ideedega inimesi. Enamasti on elustiiliettevõte pereettevõte, kus asjaga tegeleb mitu põlvkonda, noored jätkavad vanemate alustatut. Enne mind ettevõtet juhtinud inimeste lapsel ei olnud huvi roosiaeda pidama hakata, seetõttu sattusin siia mina. Minugi tütred on leidnud teised elupaigad ja huvid, igaüks valib oma tee ise. Aga eks roosiaia pidamiseks ja elus hoidmiseks ole ju veel palju muidki võimalusi peale pereettevõtte – ühistuline vorm näiteks.