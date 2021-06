Selja sovetiaegses sööklas vanamehed enam pekki ei söö

„Me näeme siin kõike ja kõiki. Üheksa aastat tagasi, kui alustasime, külastasid meid rohkem rekajuhid, kes sõid korralikult nii hommikul kui ka lõunal. Nüüd pean tõdema, et neil pole lihtsalt enam raha,” räägib Altenberg. Ta ütleb, et saab kohe aru, millal on palgapäevad, millal laekuvad lastetoetused. „Arusaadav, elekter maksab, lapsed on koduõppel olnud, tahtsid süüa kogu aeg, emadel pole enam aluspesu ostmiseks raha, nagu Anu Välba hommikusaateski mainiti.”