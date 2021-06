Naiste taim kortsleht aitab ka teiste hädade vastu

Hommikusi kastepiisku, mis lehtede vahel ja millega näonahka niisutati, on peetud igavese nooruse säilitajaks. Kortslehte on sadade aastate jooksul peetud noorendavaks taimeks, vana ütluse järgi muutvat see eaka naise nooreks neiuks. Kuid ta on abiks ka paljude muude hädade korral ja kasutuses nii toidus kui kosmeetikas.