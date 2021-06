Aednik andku tagasi, mis saagikoristusega mullast võtnud

Vastus peamisele küsimusele on järgmine: taimi tuleb väetada. Aedniku põhireegel on anda mulda tagasi kõik see, mis saagikoristusega mullast on eemaldatud. Lihtne, poest leiame laialdase valiku mineraalseid kompleksväetisi eri taimegruppidele, nt tomati- või kurgiväetis või väetised vastavalt aastaaegadele.