Avinurmes Avijõe ääres asuv Avikala väärindab Peipsi kala

Ameerikas reisinud, Soomes ja Tallinnas elanud Rando naasis Avinurme kaks aastat tagasi. „Meil tuli kolme peale selline mõte, ruumid on olemas ja Peipsi on lähedal,” põhjendas Rando, miks hakati kalatooteid valmistama. Koos mõeldi tooted välja ja neid arendati niikaua, kui tundus, et need maitsevad kõigile. Kui asutakse Avinurmes Avijõe kaldal Nurme tänaval ja valmistatakse kalatooteid, siis on ju loogiline nimetada oma ettevõte Avikalaks.