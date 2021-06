Teaduskoda hakkab koondama ettevõtjate jaoks olulisi teemasid

Teadusnõukoja avakoosolekul tõdeti, et roheleppe ja teiste ühiskonna jaoks oluliste strateegiate elluviimiseks põllu- ja metsamajanduses vajavad ettevõtjad teadlaste abi. Suuremasse fookusesse tuleb võtta ka põllu- ja metsamajanduse ning toidutootmisega seotud rakendusteadused, et tagada valdkonna areng ja jätkusuutlikkus.

„Põllumajandus- ja toidutootmine ning metsandus on biomajanduse selgrooks, mille potentsiaali parem kasutamine annab võimaluse edukaks rohepöördeks kogu Eesti majanduses. Kaasaegse tootmise kestlikkuse saab muutuvates oludes tagada ainult teadmispõhisus, innovatsioon ja paremate tehnoloogiate kasutuselevõtt,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul vajame põllumajanduse väljakutsetega edukaks toimetulemiseks tõhusat koostööd ettevõtete, teadus- ja haridusasutuste ning otsustajate vahel, mis on ka koja juurde teadusnõukoja loomise ajendiks.

„Eesti põllumajandus- ja toidutootmise hea käekäigu kujundamisel mängivad ülikoolid ja teadusasutused võtmerolli. Lähiajal on suureks väljakutseks põllumajanduse, toidutootmise ja metsanduse valdkonnas, kuidas tagada nii kaasaja nõuetele vastavate spetsialistide koolitus kui ka teadlaste järelkasv ning ülikoolide võimekus olla ettevõtjale partneriks teadus-arendustegevuses. Paraku tunnetame, et põllumajandusteaduste ja ettevõtjate seisukohalt oluliste rakendusuuringute rahastamisele tuleks senisest oluliselt rohkem tähelepanu pöörata,“ rõhutas ta.

Kojal on Eesti Maaülikooli ja teiste teadusasutustega juba pikaajaline koostöö arendusprojektide ning teadmussiirde- ja innovatsiooniprogrammide elluviimisel. Tagamaks, et kompetents põllumajandus-, metsandus- ja toiduteadustes püsiks ja areneks, on vajalik pikaajalise fookuse hoidmine riiklikult olulistel teemadel ning nende stabiilne rahastus.