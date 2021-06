Toiduliit kutsub lapsi jogurtit valmistama

„Jogurti valmistamine ei ole raketiteadus, selleks on vaja vaid piima, jogurtit ning veidi aega ja kannatust. Kodused piimakatsed on põnevad, õpetavad lapsele piima kasulikkusest ja olulisusest meie toidulaual ning loovad ühiseid toredaid mälestusi kogu perele,“ ütles Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

Kodune jogurti valmistamine võtab aega vähemalt 12 tundi, tõenäoliselt isegi kauem, sest kodus pole päris nii soe, kui on jogurtibakterite meelistemperatuur. Toiduainetest on koduse jogurti valmistamiseks vaja vaid piima ja omale meelepärast jogurtit, olgu selleks kas vedelamat tüüpi joogijogurt või paksema konsistentsiga Kreeka stiilis jogurt. Samuti on vaja ühte tassi, kaussi või kaanega purki ning segamiseks lusikat.