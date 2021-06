Euroopas toodetud toidud peaks lähiaastatel saama ühise märgistussüsteemi

FOP-märgisüsteem tähendab, et toidupakendil olevat toitumisalast teavet korratakse tarbijale arusaadaval viisil, näiteks graafiliselt või sümbolitena, et toidu ostmisel oleks kergem olulist teavet pilguga haarata. Eesmärk on suunata inimesi tegema toitu ostes paremaid otsuseid, et seeläbi nende teadlikkust tõsta ja üldisi tervisenäitajaid parandada, kirjutab Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Külli Johanson maablogis.

Paljud riigid on oma süsteemi juba välja töötanud. Kui liikmesriigid, kes on juba oma FOP-märgisüsteemi välja töötanud, soovivad selle kasutamist jätkata, võivad erinevad riiklikud märgisüsteemid takistada Euroopa Liidu ühisturu toimimist.

Ettevõtted, kes ekspordivad kaupu teistesse riikidesse, peavad muutma tootepakendid sihtriigis kasutatavale märgisüsteemile vastavaks, kuna tarbijad on harjunud seda teavet saama ja jaeettevõtted eelistavad müüa lisateabega toite.

Erinevate FOP-märgisüsteemide kasutamine siseturul võib lõpptulemusena tähendada lisakulu toiduvalmistajatele.

Erinevate FOP-märgisüsteemide kasutamine siseturul võib lõpptulemusena tähendada lisakulu toiduvalmistajatele ning tekitada tarbijas segadust ja usalduse puudumist. Seetõttu toetab enamik liikmesriike Euroopa Liidu harmoniseeritud FOP-märgisüsteemi väljatöötamist ega poolda riiklike süsteemide jätkumise võimalust, kuid ootused süsteemi täpse olemuse suhtes lähevad riigiti lahku.

Näiteid erinevatest märgistussüsteemidest. FOTO: Maaeluministeerium

Euroopa Komisjon hindab praegu erinevate FOP-märgisüsteemide teadus- ja tõenduspõhisust, tarbijatele mõistetavust jm kriteeriume, et seejärel võtta võimalusel Euroopa Liidus kasutusele üks ja ühine FOP-märgisüsteem. Abiks hindamisel on Euroopa Komisjon palunud Euroopa Toiduohutusametilt (EFSA) teaduslikku teavet. Seda, kas ühise süsteemi väljatöötamisel võetakse aluseks mõni olemasolev märgisüsteem, näitab aeg, kuid eesmärk on luua kõigile liikmesriikidele sobiv FOP-märgisüsteem.

Otsustada on vaja ka seda, kas märgisüsteem tuleb kohustuslik või jääb vabatahtlikuks lisateabeks, kas see võiks olla kirjeldav (toitainekoguseid sisaldav) või hinnangut andev süsteem, värvidega või mitte ning millised toidud peaksid jääma erandiks. Varasemad uuringud näitavad, et inimesed hoomavad teavet paremini, kui märgiga antakse summaarne hinnang toidu toitainelisele koostisele värvide abil. Neid küsimusi käsitleb ka Euroopa Komisjoni tellitav mõjuhinnang.

Milline Euroopa Liidu ülene FOP-märgisüsteem tuleb, seda me veel ei tea, kuid eesmärk on luua teaduspõhine süsteem, mis annaks usaldusväärse hinnangu toidu üldisele toiteväärtusele. Süsteemi plusspoolena võib näha ka asjaolu, et kui erinevad turunduslikud väited, nt toitumisalane väide „väherasvane“, toovad tihti esile vaid toote ühe hea omaduse, siis FOP-märgisüsteem annab ostjale üldisemat lisainfot, mille alusel sobiva toote kasuks otsustada. Lõpptulemusena tekib ettevõtetel suurem huvi oma toodete koostist igakülgselt parandada, mistõttu suureneb tervist toetava toidu valik meie poodides.