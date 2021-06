Orhideede uurija Rainer Kurbeli sõnul on leiu olulisust on väga raske sõnadesse panna. "See on nagu muinasjutu realiseerumine, sest seda liiki ei ole 120 aastat enam Saaremaalt leitud. See oli ainukene leiukoht vanasti ka Saaremaal ja ühtlasi kogu Baltimaades. Ma arvan, et see liik on olnud kõige ihaldatuim orhidee, mida on tahetud leida," rääkis Kurbel.