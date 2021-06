Kohaliku toidu entusiastid avasid Võsul talupoe

Võsu taastab hiilgust

Hiljem tabas Võsut aga vaikelu, mis on nüüd taas hakanud muutuma. Viimased viis-kuus aastat võib täheldada, et suviti on taas liikumist, ütlesid poe perenaised. Oma panuse on andnud koroonakriis, mis elavdas läinud aastal riigisisest turismi. Lisaks on paljud suvekodude omanikud tulnud linnadest kurja viiruse eest pakku. Seetõttu oli isegi tänavu talvel Võsul rohkem elanikke kui tavapäraselt. „Varem võisid talvel Võsul niimoodi jalutada, et ei näinud ühtegi a­utot,” kirjeldas Karin.