Avamaatomatit kasvatades tuleb valida õige sort

Taimed istutada peenrasse hõredalt, 50 x 50 cm. Õue istutamiseks on sobivam poolpilves või pilvine päev. Päikesepaistelisel ja kuumal päeval on parem taimi istutada õhtul. Kui järgnevad päevad on tulemas kõrvetava päikesega, võiks istutatud taimi otsese päikese eest kaitsta. Selleks saab kasutada varjutamismatte, ajalehti või puuoksi või muud.

Öökülm on ohtlik

Esialgu on õue istutatud taimed tundlikud ebasoodsate ilmaolude suhtes. Pärast juurdumist, mis soojal ajal võtab 7–10 päeva, on need pisut tugevamad ja mitmekordse katteloori kihi all taluvad ka lühiajalist nullilähedast temperatuuri. Kui aga ennustatakse mõnekraadist öökülma, võiks lisakaitseks panna taimedele peale pappkastid või mitu kihti ajalehti ja nendele paar kihti katteloori. Kastid ja ajalehed peab hommikul ära korjama, et taimed soojal päeval ummuksisse ei jääks. Kui kasutame ainult katteloori, siis seda võib taimedel hoida peal paar päeva, kuid mitte pikemalt, et vältida niiskuse kogunemist taimede ümber ja haiguste, eelkõige hahkhallituse levimise võimalust. Kui öökülmaoht on möödunud, on parem tomatitaimed päeval katmata jätta.