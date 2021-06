Kerkinud hinnad ei pane laudaehitust seisma

Tellijale

„Põllumajandusettevõtjad tahavad absoluutselt veel ehitada ja isegi rohkem kui tavaliselt,” ütles Tarmo Roos, kes on üle kahekümne aasta turul tegutsenud osaühingu Mapri tegevjuht. Muude toimetuste juures tegutseb Mapri ka põllumajandusehituse turul. Loomulikult peab mõningaid materjale praegu kauem ootama, kuid see on nomaalne. „Kruve ei ole mõtet kokku osta. Draamat on rohkem, kui asi väärt. See on ju loomulik: kui täna ostan kõik asjad poest ära, siis järgmine peab ootama – vahet pole, kas ostan tualettpaberit või puitu,” rääkis ta.

​Ehitus käib vajaduse järgi

Tarmo Roos tõdes, et ehitushinnad on küll tõusnud, aga põllumajanduses on ehitamine pigem vajaduspõhine, sest kui loomad on tulemas, on tarvis nad kuskile panna.