Külm ja vihmane kevad toob kohaliku köögivilja hinnatõusu

Käsitsi enam ei istuta

Arusaadav ka, kui õues on a­ina sajused ilmad ja nende turu teine suurem müügikaup, kapsas, on siiani maha panemata. „Lihtsalt nii märg on, et ei saa istutusmasinaga põllule sõita,” lausus ta. Käsitsi kapsa istutamisele ei tasu enam mõeldagi. „Käsitsi panime siin uba, hernest ja porgandit, kuid kapsast läheb maha juba sedavõrd suurele maalapile, et seda enam käsitsi teha ei jõua, ja pole ka mõtet,” lausus ta. Nii võtabki pererahvas olukorda nii, nagu on, sest teist sellist külma ja märga kevadet ei tule Laksil meeldegi. „Tavaliselt oleme mai lõpuks kõik ikka maha saanud, mis maas olema on pidanud,” kinnitas ta. „Kuid ega selle külmaga praegu midagi suurt kasvagi. Nii et pole vahet, kas oled midagi istutanud või mitte,” lisas ta.