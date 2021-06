Nädala mõte: kas nüüd kukubki kokku?

Küll oleme kirjutanud Eesti unistusest saada 2021. aasta lõpuks mahemaaks, kus 51% Eesti maismaal kasvaks mahetoodang. Aasta tagasi oli jutuks, kuidas selle unistuse täitumisest on veel palju puudu. Tänavu veebruaris sai selgeks, et mahemaa unistus kukkuski kokku.

Ometi on Eestis praegu põllumajandusliku mahemaa osakaal ligemale 23%. Sellega oleme Euroopas tabeli eesotsas. Paistame silma ja võinuksime kujuneda edulooks. Ent nüüd on võimalus hoopis vastupidisel viisil Euroopas kuulsust koguda.

Niisiis võib eeldada, et üle 23% meie mahemaa osakaal ei tõusegi, pigem hakkab see drastiliselt langema, sest kes ikka tahab tegutseda konkurentsivõimetult.

Kuna tegu on esialgse eelarveperioodiga, on veel lootust, et mahetootjate hääl jõuab otsustajateni ja asjad vaadatakse üle. Loodan, et mõne aja pärast võib kõik need read südamerahus unustada, sest nagu öeldakse, lootus sureb viimasena.