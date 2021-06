Olukord põldudel: teraviljal on märgata jahukastet

Milline on aga seis hetkel põldudel?

"Taliteraviljadel on lipuleht väljas, rukkil hakkab loomine. Talinisul, taliodral ja talirukkil esineb kõrreliste jahukaste. Talinisul on laialt levinud helelaiksus ja nisu-pruunlaiksus (DTR). Tali- ja suviteraviljadel esinevad lehetäid, kuid arvukus ei ole veel suur. Talirapsil hiilamardikate ja varre-peitkärsakate arvukus erineb piirkonniti. Suvinisul ja suviodral on märgatud jahukastet," vahendavad ETKI teadurid.