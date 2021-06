Keskkonnaamet asub põllumeeste ja linnukaitsjate seisukohti vahendama

Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas aprillis Keskkonnaameti korralduse, mis võimaldas viies maakonnas põldudel küttida suur-laukhanesid ja valgepõsk-laglesid. 20. mail esitas ühing seisukoha, et ei soovi kohtumenetlusega jätkata – pigem peaks täiendama uuringuid, et veenduda letaalse heidutusjahi eesmärgipärasust.

Täna toimubki Keskkonnaameti eestvedamisel esimene haneliste konsortsium, kus osapooled proovivad leida ühiselt lahendust.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi sõnas kokkusaamise eel, et kompromissi leidmine on kindlasti võimalik, aga võtab aega: talunikud sooviksid kiiret päästerõngast hanekahjude osas, linnukaitsjad kindlust, et letaalset heidutusjahti enam ei tule. "Päevapealt ei saa väga vastandlike huvidega teemades kõiki rahuldavaid tulemusi saavutada,” sõnas ta.

Uurida ja veelkord uurida

Ametil on kavas analüüsida teiste Euroopa riikide uuringuid ja kui need ei anna piisavat tulemust, tellida täiendav heidutusjahi uuring lisaks kaheaastasele pilootprojektile, mille tulemused olulist vahet letaalse ja traditsioonilise peletuse vahel ei näinud, kuid lubasid kevadist küttimist siiski mõnes Eesti piirkonnas ja piiratus mahus. “Meil ei ole praegu ressurssi, et otsustada kevadel uuringute jätkumise asjus,” sõnas ta.

Pilootprojekt lubas jahti mõnes piirkonnas OÜ Rewild uuris haneliste heidutusjahti 2019. aastal Tartu-, Jõgeva- ja Ida-Virumaal ning 2020. aastal üle Eesti. Uuringurühm leidis, et mõne isendi surmamine ei hoia linde põllult tegelikult kauem eemal kui teised peletusmeetodid. Uuringutulemuste analüüsi tulemusena leiti, et heidutusjahti võiks lubada mõnes piirkonnas. Nii nägi ette ka „Hanede ja laglede kaitse ja -ohjeldamise tegevuskava 2021–2025”, mis märtsis Keskkonnaametis kinnitati ja mille üks alus tellitud uuring oli. Allikas: OÜ Rewild

Tõnu Talvi FOTO: Erakogu

Samuti plaanitakse uurida nii traditsiooniliste peletusviiside mõju, haneliste eelistusi põllukultuuride ja maastikumustrite osas. Lisaks on praegu hindamata peletamise majanduslik pool.

Mis puutub järgmisesse kevadesse, siis Talvi sõnul ei saa letaalselt heidutusjahti välistada, aga kindlasti kaalutakse seda alles siis, kui selle tõhususele on teadusallikatest veelgi kinnitust saadud

Sel kevadel on haneliste põhjustatud kahjud õnneks väiksemad kui mullu. “Vaatamata pikalt veninud külmale kevadele, mis võiks tähendada, et linnud peatusid meil kauem, on kahjusid vähem akteeritud,” ütles Talvi.

Aastatel 2019 ja 2020, mil toimus ka heidutusjahi pilootuuring, kutsuti põllumehi ka väga aktiivselt kahjudest teada andma. Maikuu seisuga on sel aastal kahjudest teada antud vähem kui kahel eelneval aastal. FOTO: Keskkonnaamet

2019. ja 2020. aastal, kui käis ka pilootuuring, kutsusid põllumajandusorganisatsioonid senisest aktiivsemalt põllumehi üles kahjudest teada andma, mistõttu kasvavas ka teatamiste ja kahjunõuete arv.

Alustame puhtalt lehelt

Veljo Volke FOTO: Erakogu

Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuhi Veljo Volke sõnul on eesmärk alustada konsortsiumi tööd puhtalt lehelt.

“Me ei taha hakata klaarima varem toimunut, näiteks EOÜ kohtuvõitu ja hanede kevadjahi kiiret peatamist sel aastal. Kevadjaht tuleb nurka häbenema panna ja sinna jättagi. Muudel teemadel saab arutada küll,” kinnitas ta.