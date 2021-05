Kihnlased ei pääse muutunud süsteemi tõttu turismihooajal enam koju

Turismihooajal paisub UNESCO maailmapärandi hulka kuuluva Kihnu saare uudistajate hulk nii, et isegi 200 reisija- ja 22 autokohaga parvlaevale Kihnu Virve on kohalikel keeruline mahtuda.

Kihnu vallavanem Ingvar Saare FOTO: Mailiis Ollino

Läinud aasta 1. oktoobrist jõustus määrus Kihnu ja mandri liini piletihindade ja sõidusoodustuste kohta. Selleni võisid Kihnu veidi üle 700 elanikku osta sadamas pileti enne mandriinimesi, nüüd asendab elavat järjekorda piletiautomaat ja saare elanikud peavad teistega koos ootama võimalust piletit soetada.

“Täna (pühapäeval – toim.) 12:35ks olid külastajad ostnud ära põhimõtteliselt kõik 200 reisijakohta Munalaiu-Kihnu liinil 13:30 väljumiseks. Piletid said otsa ka neile kohalikele, kes hommikul läksid linnareisile ja tahtsid pealõunal tagasi saada. 150 eelmüügi kohta reisijale olid juba ammu välja ostetud. Loodeti sellele 50le kassamüügi kohale. Aga need olid 12:35ks juba läinud,” kirjutas Kihnu vallavanem Ingvar Saare oma sotsiaalmeediapostituses. Nii tähendabki muutunud süsteem seda, et kohalikud, kes läinud paariks tunniks mandrile asju ajama, peavad mandril kojusaamist ootama teadmata aja.

Ennetades küsimusi, miks kohalik varem ei läinud sadamasse piletit ostma, sõnas vallavanem: “Keegi ei sõida hommikul Munalaidu piletit ostma, vaid ikka asju ajama, eriti kui ajaaken on paar kolm tundi.”

Kui kihnlased tahtsid suvel lisareise, vastati neile pealinnast, et laev on ehitatud ainult kihnlaste jaoks ja turistid on teisejärgulised.

Ingvar Saare ütles postitusele lisaks, et kõik vedu puudutavad otsused on tegelikult tehtud vastupidiselt sellele – tavalisele elanikule on sõidukite ülevedu teatud juhtudel muudetud kallimaks ning kaotatud kohalike eelisõigus. Tõsi, eelisõigus taastub hädapärase lahendusena 1. juulist.

Saare sõnul on tehtud isegi nalja, et parvlaev Kihnu Virve tulekski jätta turistidele, kohalikel tuleb enda jaoks uus laev vaadata. “Täna ei olnudki nii naljakas enam,” sõnas ta.