Räpina Aianduskooli puuviljanduse õpetaja Sirje Tooding sõnas, et külm ja märg ilm viljapuude ja marjapõõsaste õitsemise ajal on muidugi halb variant, sest mesilased sellise ilmaga eriti toimetada ei taha. "Õnneks on kimalased veidi vapramad ja tulevad ka jahedama ilmaga õitele. Pidevad vihmasajud ei meeldi neilegi ja märjad õied ei soodusta sugugi tolmlemist," selgitas ta.

Tooding lisas, et kevadeti on meil sageli sellised kahtlased ilmad, aga vilju oleme ikka saanud. "Loodame, et õitsemise ajal on helgemaid hetki olnud ja tolmlemine on siiski toimunud. Öökülmad ja õite ning viljahakatiste kahjustajad on tegelikult kevadel suuremad ohud," võttis ta kokku.