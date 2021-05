Mõisa- ja koduaiad ootavad järgmisel nädalal uudistajaid

Euroopa avatud aedade festivalil osalevad Eestist mitmed omanäolised aiad ja pargid. Ja kuigi juuni algus pole ehk õieilu mõttes kõige rikkalikum, kuna kevadlillede aeg hakkab läbi saama ja suveüied alles ootavad puhkemist, annab ehk just see aeg aimu, et korralikult rajatud ja õigesti hooldatud aed pakub kosutust ja meelerahu igal ajal.