Toidutootjatele mõeldud toetuse saajate ring laieneb

„Nii näiteks saavad edaspidi põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetust taotleda ka need MTÜ-d ja tulundusühistud, kes on toiduvaldkonnas tegutsenud vähemalt kaks aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on edendada toidukultuuri või maaturismi. Samuti toetatakse edaspidi müügiedendustegevuste elluviimisel ka teavitava iseloomuga tegevusi, mille eesmärk on edendada kohalikku turgu.“