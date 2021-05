Olukord põldudel: liigne niiskus soodustab seenhaigusi

"Sajune ja jahe ilm on taliteraviljade tiheda taimiku moodustumisele soodsalt mõjunud. Kuid liigne niiskus taimikus hoogustab seenhaiguste arengut. Talinisul, taliodral ja talirukkil esineb kõrreliste jahukaste. Talinisul on laialt levinud helelaiksus ja osadel põldudel on nisu-pruunlaiksuse (DTRi) kahjustusega lehti. Talirapsil hiilamardikate ja varre-peitkärsakate arvukus erineb piirkonniti. Üldiselt suviteraviljadel kahjustajad veel ei levi, välja arvatud suviodral, millel on märgatud jahukastet," vahendavad teadurid.