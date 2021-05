Oma kurgikasvatus annab soolakurgi tootjale konkurentsieelise

Kriitikud võivad ju öelda, et päris nii see ei ole, sest Peip­si ääres Sääritsa külas alustatakse värske soolakurgi hooaega Poolast ostetud kurgiga. Ent need pakendatakse ämbrisse ja seal puudub Peipsiääre kaubamärk. Niipea kui oma kurgid hakkavad valmima, pakendatakse need karpi ja etiketilt tuleb kurkide päritolu selgelt esile. Ettevõtte asutaja ja juhi Freddy Poklonski sõnul tingib Poola kurgi kasutamise nõudlus. Kui õhus on esimesed kevademärgid, tekib inimestel isu värske soolakurgi järele. Oma kurgid aga selleks ajaks veel valmis ei ole ja kodumaist kurki pole kuskilt võtta ka konkurentidel.

Oma kurk tagab kvaliteedi

Kui aprillis hakkavad oma taimed vilja kandma, läheb ettevõte järk-järgult neile üle. Esialgu jääb ka välismaine kurk sortimenti, sest selle hind on odavam. Aga mida kõrgemalt päike käib, seda konkurentsivõimelisemaks saab kohalik kurk hinna poolest. Rääkimata sellest, et paljud teadlikumad kliendid ainult seda eelistavadki. „Tuleb tunnistada, et importkurgi kvaliteet kõigub,” lausus Freddy. Oma kurgikasvatus on selge konkurentsieelis ja tagab kvaliteedi. Kurgisordiks on ‘Dolomiit’, mis on õhukese koorega. „Korjame selle, paneme kohe jahedasse ja seejärel marinaadi,” selgitas ta. Tema sõnul on see parim sort sissetegemiseks. „Meie saame lubada, et kasutame pehmet ja siledakoorelist sorti,” rääkis Freddy. Importkurk ei saa niisugune olla, sest transporti kannatavad vaid paksu koorega sordid. Lisaks hakkab vana kurk marinaadis kiiremini käärima.