Suitsukala valmib mõne tunniga, suitsulihale kulub pool nädalat

Isetehtud või ehitada lastud kuumsuitsuahjus jõuab suits toiduni reeglina otse. Kõige all on kolle, selle kohal keris, läbi mille jõuab kuumus ja suits suitsuruumi. Kasutada tuleb puhast suitsu ja head maitset andvat puitu, kõige parem on lepp. Populaarsust koguvatel poes või laadal müüdavatel kahekordse korpusega metallahjudel on kaks eraldi kambrit ja põlemissuits ei puutu toiduga kokku, mistõttu võib seda kütta ükskõik mis puiduga. Sellise ahju toidukambrisse pannakse puidulaastud, mis annavad lihale või kalale suitsumaitse.