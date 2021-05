Räpina Aianduskooli direktor Kalle Toom sõnas, et nende praktikandid on tööandjate seas väga hinnas. Sageli pakutakse õppurile töökohta juba enne kooli lõpetamist. „Aga tööandjad on nõus ootama. Nad väärtustavad haridust, et inimene lõpetaks esmalt kooli ja siis asuks tööle,” rääkis Toom. On ka selliseid õppureid, kes tulevad end töö kõrvalt täiendama, ja viimastel aastatel on Räpina Aianduskoolis ka töökohapõhine õppevorm. Selles õppima asumise tingimus on, et töötatakse erialal ja ollakse kindla ettevõttega seotud. „Praegu on õppijad ja töökohad Ida-Virumaalt. Nad käivad korra kuus pika nädalavahetuse koolis ja vahepealsel ajal õpivad oma töö käigus,” selgitas Toom.

Viimaste aastate suundumus näitab, et Räpina õpilased ei jagune enam vanuseliselt ehk noored päevaõppesse ja täiskasvanud sessioonõppesse. Pigem on eri vanustes õppurid segunema hakanud.

Ent siiski on rohkem huvi just sessioonõppe vastu ja see tuleneb Toomi sõnul just aianduskooli erialade valikust. „See ei ole ainult Eesti eripära. Maamajanduslikud erialad, sealhulgas aiandus, ei ole noorte hulgas metsikult populaarsed. See on kogu Euroopas nii. See on valdkond, kus tarvis kutsumust ja kuhu niisama juhuslikult ei satu,” rääkis direktor.

Eksikombel räägitakse Räpina Aianduskooli õppest sageli kui hobiharidusest, ent Toom rõhutas, et tegu on professionaalse õppega ja aianduskooli ettevalmistusega leiab tööd üle maailma. „Oleme selle hinnanguga kohutavalt palju kokku puutunud, see häirib. Huviharidus on see, kui teen paar korda nädalas enese meelelahutuseks midagi, aga meil on korralik õppimine. Lõpuaktustel teeme ikka nalja, et kallid pered, nüüd saate oma emad-isad tagasi,” sõnas Toom.

Metsanduse vastu huvi tõuseb

Viimastel aastatel on kasvanud huvi Luua Metsanduskooli vastu. Seda iseloomustab asjaolu, et eelmisel aastal ei olnud ühtegi eriala, kuhu poleks olnud konkurssi. „Metsanduses on ees ootamas põlvkonnavahetus ja tulevasel metsatehnikul on praegu töötavate metsameestega võrreldes oma ametis suurem vajadus nüüdisaegsete infosüsteemide ja mõõtmistehnoloogiate oskamise järele,” rääkis Luua Metsanduskooli juht Haana Zuba-Reinsalu.

Ka metsanduskooli õppes on praktikal suur osakaal, sest just praktiliste oskuste poolest on kooli lõpetajad tööturul hinnatud. „Nüüdseks on meil välja kujunenud väga hea koostöövõrgustik organisatsioonidest, kes meie praktikante ootavad ja kus on ka innustavad juhendajad, kelle hoolde julgeme oma õpilased oskusi lihvima saata,” kõneles kooli turundusjuht Kairit Prits. Igal aastal lisandub uusi ettevõtteid, kes praktikantidele tööd pakuvad.