Praktikante otsitakse tikutulega taga

Nimelt on õppuritel juba praktika- või töökohad olemas. „Tihti on nende kodune taust põllumajandusega seotud ja nad rakendavad end kodutalus või pereettevõttes,” sõnas ta.

Mullu suvel oli ettevõttes teadmisi kogumas kaks inimest, kes said korraldada lao­majandust, teha külviplaane ja kõike muud seemne mahapanekust kuni koristuseni. Samuti said nad kaasa lüüa avatud talude päeva ja põllupäevade korraldamises. „Maaülikoolist tulnud tudeng sai ka rohkem arvutitööd teha – tegi meile kliendiandmebaase,” tõi ta näiteid. „Põllumajanduseriala õppima minejaid ei ole kuigi palju, seega on hea tudeng väga hinnas.”