Päris igasse kohta vaktsiini ei jõua

Tellijale

„Päris igasse kohta vaktsiinid praegu tõesti ei jõua, aga oma harjumuspärases maakonnakeskuses saab inimene vaktsiini siiski kätte. Võib-olla sel nädalal ei pruugi kohe lähimasse soovitud kohta aega saada, aga igal nädalal tuleb aegu juurde, nii et tasub kannatlikult oodata. Aega saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee või nüüd juba ka kõnekeskuses telefonil 1247, mis on avatud seitse päeva nädalas hommikul kaheksast õhtul kaheksani,” selgitas Otsa.

Küsimusele, kas nüüd läheb vaktsineerimine perearstide käest ära, nagu on uudistes kõlanud, vastas nõunik, et perearste ei ole siiski kõrvale jäetud. 70+ vanuserühma ja riskirühma vaktsineerimist jätkavad nemadki. Lisaks saavad lamavad haiged vajadusel perearsti kaudu kutsuda vaktsineerija endale koju. Eeskätt jätkavad perearstid nüüd siiski riskirühmade ja vanemaealistega, samuti teevad teisi doose. Haigekassa on Otsa sõnul küsinud perearstidelt, kes neist oleksid valmis jätkama teiste sihtrühmade vaktsineerimisega – kas siis enda nimistu piires või laiemalt. Need perearstid, kes selleks soovi avaldavad, selleks vaktsiini ka saavad, lubas ta.

Kuna perearstide koormus on mõistetavalt väga suur, siis vaktsineerimise põhirõhk on tõesti toodud üle maakondade suurematesse keskustesse. Samas on eesmärk jätkuvalt tagada igale soovijale vaktsineerimise võimalus tema oma kodukoha lähedal.

Omavalitsused aitavad transpordiga