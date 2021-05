Ärajäävad kevadlaadad taimemüüjaid ei kurvasta

Tellijale

Nii lille- kui ka köögiviljataimi müüva Kanepi aiandi tegevjuht Margus Vahtramäe nentis, et taimemüügis on väga omapärane kevad. Külm kevad on küll müüki ilmselgelt venitamas, kuid inimeste aina kasvav aiandushuvi jällegi õhutab taimemüüki tagant.

„Nende taimede ostmist, mis muidu sellel ajal juba hästi liiguvad, lükatakse veel edasi,” ütles Vahtramäe nädala algul. „Pisut kardame, et äkki lükatakse ostmist nii pikalt edasi, et istutamistuju läheb üle. Tavaliselt on ju mai ja juuni algus aeg, mil tahetakse palju aias toimetada, aga sealt edasi läheb mõte juba puhkamisele.”

Lilleamplite müük on umbes nädala veninud. „Amplitega pole palju tööd, riputad lihtsalt üles, aga peenardele istutatavate taimede ostu lükatakse edasi, kes see ikka tahab vihma ja tuulega aias toimetada,” nentis Vahtramäe.

Köögiviljadest on kurgitaimede müük seni tagasihoidlik olnud, sest neid külmaõrnu taimi veel välja istutada ei saa, kui, siis mitmekordse katteloori alla. Küll aga on väga hästi läinud kõik kasvuhoonesse minevad taimed. Tomatitest on kõige nõutumad olnud kollaste ja oranžide viljadega sordid ning üha rohkem küsitakse kirsstomateid.