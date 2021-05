Pank: põllumajandustehnika liisimine mullusega võrreldes kasvas

”Võrreldes eelnenud aastatega on veidi kasvanud käibelangust prognoosivate põllumajandusettevõtete osakaal, aga tervikuna on sektori väljavaated head. Põllumajandusettevõtted on tänavu lootusrikkad, mida näitavad ka esimese nelja kuu liisingu numbrid. Põllumehed soetavad liisingu abil uusi traktoreid, kombaine ja erinevaid järel-veetavaid seadmeid," sõnas SEB Liisingu juht Rein Karofeld.